Раскрыта сумма ущерба по делу вице-губернатора Брянской области

Сумма ущерба по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области в отношении вице-губернатора Николая Симоненко составила 818,8 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, действия чиновника в условиях проведения специальной военной операции «ухудшило обороноспособность границ» и защиту населения.

Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены, – сказал собеседник агентства.

Симоненко в том числе курирует работу департамента строительства региона, а также областной Государственной строительной инспекции и управления архитектуры и градостроительства. О его задержании стало известно 22 июля. Перед этим в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски. По данным СМИ, Симоненко этапируют в Москву, где будет решаться вопрос об аресте.