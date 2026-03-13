Орбан назвал причину недопуска венгерских специалистов к «Дружбе» Орбан: Киев не пускает венгерских специалистов к «Дружбе», чтобы скрыть обман

Киев не пускает венгерских специалистов к «Дружбе», чтобы скрыть обман, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что трубопровод в действительности может быть в пригодном состоянии, передает местный телеканал M1.

Думаю, что Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду, — сказал Орбан.

Ранее издание Euractiv сообщило, что Венгрия и Словакия потребовали исключить Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционного списка Европейского союза. По его данным, эти страны также блокируют принятие 20-го пакета санкций ЕС в знак протеста против прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

До этого глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Украина сама же и устраивает атаки на этот объект. Он подчеркнул, что украинские власти нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.