13 марта 2026 в 14:33

В Госдуме ответили, можно ли пожаловаться на слишком сильное отопление

Депутат Панеш: за превышение нормативов отопления можно получить штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За превышение нормативов отопления в квартирах можно получить штраф, рассказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что превышение норматива допустимо в рамках четырех градусов.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением правительства РФ №354, в жилых комнатах температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже 20 градусов. При этом установлено допустимое превышение норматива — не более четырех градусов. То есть в обычной комнате температура не должна подниматься выше 22 градусов, а в угловой — выше 24 градусов, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что с жалобами на слишком высокую температуру можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. В ходе проверки специалисты проведут замеры и составят акт обращения.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев рассказал, что срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. По его словам, соответствующий закон вступит в силу уже в марте, однако первые платежи по новым правилам россияне смогут внести только в апреле.

