10 марта 2026 в 10:46

Мишустин сообщил о выделении Белгороду полумиллиарда рублей

Мишустин: кабмин направит 500 млн рублей на поддержку энергетики Белгорода

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство РФ направит почти 500 млн рублей на укрепление топливно-энергетического комплекса Белгородской области, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Средства, в частности, пойдут на закупку порядка 300 генераторов для жителей региона, передает пресс-служба кабмина.

Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение граждан, просто необходимы новые мощности. На их приобретение мы выделим порядка полумиллиарда рублей, что позволит направить примерно 300 генераторов белгородцам, — сказал он.

Премьер-министр пояснил, что главная цель принятых мер — гарантировать бесперебойное энергоснабжение жителей региона. Это позволит стабильно подавать электричество и тепло как в многоквартирные дома, так и на социально значимые объекты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко направил в регион 251 тепловую пушку. При необходимости их установят в подъездах многоквартирных домов. Кроме того, в Белгородскую область поступили 2 тыс. генераторов, термопотов и адаптеров питания, которыми усилят пункты временного обогрева.

