В Кузбассе выявили восемь мигрантов-нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов смогли поймать восемь мигрантов-нелегалов в Кузбассе, сообщает VSE42.RU. Они проживали на полигоне ТКО.

Сообщается, что нарушители получили штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с последующим выдворением из страны. До того, как покинут страну, они будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.

Против местного жителя, который принял нелегалов на работу, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии поддержали полицию в рейде по выявлению незаконных мигрантов в Люберцах. Операция прошла на территории крупного объекта недвижимости, где проверили 890 иностранных работников.