В Кремле высказались о роли России в решении кризиса на Ближнем Востоке

В Кремле высказались о роли России в решении кризиса на Ближнем Востоке Песков: РФ готова помогать в решении конфликта на Востоке по мере возможностей

Россия готова оказывать содействие в решении конфликта на Ближнем Востоке по мере своих возможностей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал посредничество Москвы в решении этого вопроса еще до эскалации, передает РИА Новости.

Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие, будет рада это сделать, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что для решения кризиса необходимо учитывать мнение всех сторон. Предложения, которые выдвигал Путин, до сих пор «на столе», добавил он.

Ранее российский президент раскрыл опасность конфликта в Иране. По его словам, срывы поставок нефти и газа бьют по всей системе международных экономических отношений. Сейчас видно, как это отражается на глобальном производстве, бьет по промышленности и по всей международной экономике, считает он.

Кроме того посол Ирана в РФ Казем Джалали подчеркивал, что страна на протяжении многих лет доказывала, что готова поддерживать Россию, и сегодня надеется на ответную солидарность. Он поблагодарил Путина за его позицию в отношении нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.