10 марта 2026 в 13:10

Песков ответил на вопрос о сроках и месте проведения переговоров по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Конкретные сроки и место проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что такой формат необходимо продолжать, поскольку все стороны заинтересованы в скорейшем урегулировании, передает ТАСС.

Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия высоко оценивает посреднические усилия США в урегулировании ситуации на Украине и заинтересована в продолжении этого процесса. Так он прокомментировал итоги телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа, состоявшегося вечером 9 марта. Представитель Кремля подчеркнул, что ключевой момент — сохранение трехстороннего формата переговоров.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал телефонный разговор Путина с Трампом как деловой и конструктивный. Дипломат отметил, что такая откровенная манера общения традиционна для диалога двух лидеров. Подробности беседы не разглашаются.

Дмитрий Песков
Кремль
Россия
Украина
переговоры
