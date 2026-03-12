Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:17

В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине

Аналитик Коротченко: США могут накачать Украину оружием под маской переговоров

Фото: defense.gov
Соединенные Штаты могут тайно вооружать Украину, прикрываясь дипломатическими переговорами, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его мнению, об этом сигнализирует неутешительный итог диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Есть узкое окно возможностей по времени и смысловому содержанию, когда Россия и Украина пытаются о чем-то договориться. Результаты пока нулевые. Дух Анкориджа, как сказал [Сергей] Лавров (глава МИД РФ. — NEWS.ru), выветрился. Поэтому не исключено, что судьба этих переговоров будет примерно такой же, как между США и Ираном, когда Вашингтон кинул Тегеран, использовав диалог для подготовки агрессии. Теперь мы видим, что под видом этих переговоров якобы об урегулировании кризиса вокруг Украины на самом деле Штаты будут накачивать военную инфраструктуру [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Поэтому не должно быть никаких иллюзий, — высказался Коротченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, пока не установлены конкретные даты и место проведения следующего раунда.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
