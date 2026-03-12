Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:51

«Пьяный националист» из ВСУ расстрелял троих сослуживцев под Харьковом

Украинский военный расстрелял троих сослуживцев в Белом Колодезе под Харьковом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял троих сослуживцев в Белом Колодезе Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел еще в январе.

Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах, — сообщил источник.

Женщина также выдвинула обвинения в адрес командования бригады. Она считает, что военные чиновники намеренно фальсифицируют обстоятельства гибели ее сына. По ее данным, пулевое ранение в области сердца появилось у солдата уже после того, как произошла трагедия. Мать погибшего обвиняет командование в подтасовке результатов судебно-медицинской экспертизы и фактически в преднамеренном убийстве.

Ранее житель населенного пункта Ямполь в ДНР рассказал о действиях украинских военных в его районе. По утверждению мужчины, ВСУ проводили обыски в домах и заявляли о поступившем приказе действовать против жителей, которых подозревали в поддержке российских войск. Он отметил, что военные проверяли помещения и искали неизвестные предметы или людей.

ВСУ
военные
убийства
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря
Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного
СК возбудил дело после гибели четырех человек под колесами поезда
Врач опроверг популярный миф об ультрапастеризованном молоке
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью
США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране
«Пьяный националист» из ВСУ расстрелял троих сослуживцев под Харьковом
Стоматолог объяснил, почему никогда нельзя терпеть зубную боль
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
Долина оценила идею убрать английское слово из «Иванушки International»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.