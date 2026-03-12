«Пьяный националист» из ВСУ расстрелял троих сослуживцев под Харьковом Украинский военный расстрелял троих сослуживцев в Белом Колодезе под Харьковом

Военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял троих сослуживцев в Белом Колодезе Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел еще в январе.

Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах, — сообщил источник.

Женщина также выдвинула обвинения в адрес командования бригады. Она считает, что военные чиновники намеренно фальсифицируют обстоятельства гибели ее сына. По ее данным, пулевое ранение в области сердца появилось у солдата уже после того, как произошла трагедия. Мать погибшего обвиняет командование в подтасовке результатов судебно-медицинской экспертизы и фактически в преднамеренном убийстве.

Ранее житель населенного пункта Ямполь в ДНР рассказал о действиях украинских военных в его районе. По утверждению мужчины, ВСУ проводили обыски в домах и заявляли о поступившем приказе действовать против жителей, которых подозревали в поддержке российских войск. Он отметил, что военные проверяли помещения и искали неизвестные предметы или людей.