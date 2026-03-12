Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:02

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» доставлены в здание суда для оглашения приговора, которое запланировано на 11:00 по московскому времени, передают корреспонденты NEWS.ru. На скамье подсудимых находятся 19 человек.

В числе фигурантов четверо непосредственных исполнителей. Помимо них исполнителей, на скамье подсудимых находятся лица, которым инкриминируется пособничество в совершении преступления. Прокуратура запросила для 15 из 19 обвиняемых наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остальным участникам процесса, по мнению гособвинения, грозят сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев заключения.

Ранее сообщалось, что у здания Московского городского суда, где ожидается оглашение приговора по резонансному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности. Особый режим контроля введен в связи с прибытием участников процесса, потерпевших и большого количества представителей СМИ.

Крокус Сити Холл
теракты
суды
заседания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
На Украине предложили ограничить права ушедших в самоволку военных
Россиянам объяснили, как получить дорогой «Оземпик» бесплатно
Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке БПЛА
Модернизацию круизного теплохода «Новосибирск» поставили на стоп
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.