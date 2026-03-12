Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда

Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» доставлены в здание суда для оглашения приговора, которое запланировано на 11:00 по московскому времени, передают корреспонденты NEWS.ru. На скамье подсудимых находятся 19 человек.

В числе фигурантов четверо непосредственных исполнителей. Помимо них исполнителей, на скамье подсудимых находятся лица, которым инкриминируется пособничество в совершении преступления. Прокуратура запросила для 15 из 19 обвиняемых наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остальным участникам процесса, по мнению гособвинения, грозят сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев заключения.

Ранее сообщалось, что у здания Московского городского суда, где ожидается оглашение приговора по резонансному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности. Особый режим контроля введен в связи с прибытием участников процесса, потерпевших и большого количества представителей СМИ.