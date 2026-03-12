Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото

Израильский летчик заснял прилет иранских баллистических ракет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Израильский летчик снял на фото прилет иранских баллистических ракет «Хоррамшехр-4» с кассетной боевой частью, сообщил Telegram-канал «Осведомитель». На опубликованном кадре видно, как суббоеприпасы падают на территорию еврейского государства.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента зданию аэропорта был нанесен материальный ущерб.

Кроме того, стало известно, что иранская армия утром 12 марта атаковала базы военно-воздушных сил Израиля «Пальхамим» и «Увда». Еще один удар был нанесен по штаб-квартире службы внутренней безопасности ШАБАК.

До этого Иран провел кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, в результате чего она оказалась выведена из строя. По информации агентства Fars, все ж/д станции больше не безопасны для использования. Также Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в ОАЭ. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджейра.

