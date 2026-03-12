«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта Политолог Самонкин: ЕС не даст денег Украине, потому что сам нуждается в помощи

Евросоюз не сможет выделить Украине многомиллиардные кредиты, потому что сам нуждается в экономической поддержке, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, фокус внешнеполитического внимания Брюсселя смещается на конфликт на Ближнем Востоке.

В мире складывается сложная ситуация. Запад перераспределяет финансовые активы на Ближний Восток, поэтому на Украину выделяется все меньше средств. Фронт ВСУ трещит по швам. ВС РФ достигают особого успеха, поэтому украинской стороне нужно показать картинку о помощи Запада. Есть два направления информационной политики Киева. Первое — это обсуждение ситуации вокруг замороженных активов России, которые Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) хочет приватизировать. А второе говорит о баснословных суммах, миллиардах евро, выделяемых на военную и торгово-экономическую поддержку Киева. Однако у самого ЕС бюджет проседает, ему нужна экономическая помощь, — пояснил Самонкин.

По его мнению, участие в ближневосточном конфликте на стороне США рассматривается Брюсселем как возможность заработать и стабилизировать цены на нефть. В то же время, как отметил политолог, Венгрия и Словакия активно выступают за возобновление работы нефтепровода «Дружба» для получения ресурсов из России.

В конфликте на Ближнем Востоке ЕС собирается принимать участие на стороне США, чтобы хоть что-то заработать и как-то стабилизировать цены на нефть. В этом отношении Венгрия и Словакия также бьют Украину по рукам, говоря о необходимости возобновления работы нефтепровода «Дружба», чтобы выгодно получать нефть из РФ. Поэтому в данной ситуации, учитывая, что сейчас происходит, Украина не укладывается в общий контекст, — резюмировал Самонкин.

Ранее источник из партии «Слуга народа» заявил, что страны ЕС пообещали финансовую поддержку Украине в обмен на продолжение боевых действий. В связи с этим Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы продления конфликта с Россией.