В Кремле прокомментировали отправку Киевом специалистов на Ближний Восток

Отправка специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, касается лишь Киева и стран, которые запросили у него такую помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ТАСС вопрос об отношении Кремля к отправке украинских военных в ближневосточный регион.

В данном случае это, скорее, вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые запросили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок, — подчеркнул Песков.

Политолог Павел Фельдман ранее объяснил, что правительство Украины пытается впечатлить США заявлениями по конфликту на Ближнем Востоке. По его мнению, попыткой привлечения к себе внимания является и инициатива об отправке специалистов по БПЛА в зону конфликта. При этом эксперт подчеркивает, что Киеву не удастся впечатлить Вашингтон, так как американские технологии «ушли далеко вперед» по сравнению с украинскими.