Бизнесу предложили стать соинвестором пенсий россиян

В России необходимо развивать корпоративные пенсионные программы с софинансированием работодателей, уверена председатель совета директоров негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Галина Морозова. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что это поможет формировать долгосрочные сбережения.

При введении таких корпоративных программ, где работник сам платит, а работодатель софинансирует взносы в обязательном порядке, мы получим мощнейший толчок для развития пенсионной отрасли, — подчеркнула Морозова.

Тем временем стало известно, что в России повысят выплаты участникам Великой Отечественной войны. Размер индексации составит 6,8%. Повышение выплат произойдет автоматически, пенсионерам не нужно подавать каких-либо заявлений.

Ранее появилась информация, что работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Соответствующее обращение от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Сейчас работающие пенсионеры могут рассчитывать только на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты.