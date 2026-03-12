Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:16

ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях

Глава ФСИН Гостев: в 2025 году предотвратили девять попыток терактов в колониях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники ФСИН России смогли вовремя остановить девять попыток совершения терактов и захвата заложников в исправительных учреждениях страны в 2025 году, заявил на итоговой коллегии ведомства его директор Аркадий Гостев. Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что безопасность в колониях удалось сохранить благодаря оперативной работе сотрудников и поддержке других силовых структур.

В семи территориальных органах зафиксированы девять попыток совершения терактов и захвата заложников, — отметил Гостев.

Чтобы не допустить подобных преступлений, тюремные службы регулярно проверяют склонных к радикализму заключенных. За прошлый год им было вынесено свыше четырех тысяч предупреждений, а 1 230 человек получили административные наказания за нарушение режима.

Ранее лидер организованной преступной группировки «Пожарники» Алексей Бердуто, отбывающий пожизненный срок, развернул масштабную юридическую кампанию против ФСИН. С 2019 года он подал более 70 исков к колонии «Снежинка», где отбывает срок.

