Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 14:30

Картофель по-французски — без варки: режем, заливаем соусом и наслаждаемся чесночной вкуснятиной

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель по-французски без варки — это простой и невероятно вкусный способ приготовить сытный гарнир, который станет украшением любого стола.

Тонкие слайсы картофеля запекаются в ароматном сливочно-чесночном соусе, пропитываясь им и становясь нежными, сочными, с золотистой корочкой сверху. Минимум усилий, никакой возни с варкой — только нарезка и духовка.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 200 мл сливок (10–20%), 100 мл воды, 3–4 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень, сливочное масло для формы.

Рецепт: картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами (толщиной 2–3 мм) с помощью овощечистки или ножа. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Уложите картофель, посолите. В миске смешайте сливки, воду, выдавленный чеснок, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Залейте картофель соусом. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-капитански без майонеза.

Проверено редакцией
картошка
рецепты
гарниры
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.