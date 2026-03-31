Картофель по-французски — без варки: режем, заливаем соусом и наслаждаемся чесночной вкуснятиной

Картофель по-французски без варки — это простой и невероятно вкусный способ приготовить сытный гарнир, который станет украшением любого стола.

Тонкие слайсы картофеля запекаются в ароматном сливочно-чесночном соусе, пропитываясь им и становясь нежными, сочными, с золотистой корочкой сверху. Минимум усилий, никакой возни с варкой — только нарезка и духовка.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 200 мл сливок (10–20%), 100 мл воды, 3–4 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень, сливочное масло для формы.

Рецепт: картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами (толщиной 2–3 мм) с помощью овощечистки или ножа. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Уложите картофель, посолите. В миске смешайте сливки, воду, выдавленный чеснок, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Залейте картофель соусом. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-капитански без майонеза.