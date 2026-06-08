Сальдо раскрыл последствия атак дронов ВСУ по Херсонщине за три дня Сальдо: один человек погиб и шесть получили ранения при атаках беспилотников ВСУ

Один мирный житель погиб и еще шесть человек получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, удары наносились в период с 5 по 8 июня.

В период с 5 по 8 июня террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения, — написал Сальдо в МАКСе.

Он уточнил, что украинские формирования использовали дроны для этих нападений, в том числе на автодороге Горностаевка — Великая Лепетиха. Всего противник выпустил по населенным пунктам левобережья 385 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор также сообщил, что в результате атак повреждения получили жилые и административные здания в нескольких населенных пунктах.

Ранее Сальдо написал, что движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре после удара ВСУ. По его словам, сроки восстановления будут объявлены позже.