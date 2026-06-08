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08 июня 2026 в 13:18

Захарова высказала пожелания народу Армении после выборов

Захарова: в Москве всегда были заинтересованы в сильной Армении

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте ведомства, российский народ считает армянский братским и желает нации мира и процветания.

В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания. В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано. <...> Рассчитываем, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах, — заявила она.

Она добавила, что прошедшие выборы ясно показали: общество в Армении глубоко поляризовано. В такой ситуации любые односторонние решения о будущем страны, игнорирующие позиции разных слоев населения, способны лишь усугубить раскол и привести к социально‑экономическим потрясениям.

Ранее партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. В ведомстве уточнили, что фракцию поддержали 727 160 человек.

Мария Захарова
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Армения
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