Захарова высказала пожелания народу Армении после выборов Захарова: в Москве всегда были заинтересованы в сильной Армении

В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте ведомства, российский народ считает армянский братским и желает нации мира и процветания.

В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания. В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано. <...> Рассчитываем, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах, — заявила она.

Она добавила, что прошедшие выборы ясно показали: общество в Армении глубоко поляризовано. В такой ситуации любые односторонние решения о будущем страны, игнорирующие позиции разных слоев населения, способны лишь усугубить раскол и привести к социально‑экономическим потрясениям.

Ранее партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. В ведомстве уточнили, что фракцию поддержали 727 160 человек.