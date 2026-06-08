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08 июня 2026 в 14:04

Директор музея ответила, кто был комиссаром «Молодой гвардии»

Директор музея Николаенко: официально у «Молодой гвардии» не было комиссара

Кадр из кинофильма «Молодая гвардия» Кадр из кинофильма «Молодая гвардия» Фото: РИА Новости
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Официально у «Молодой гвардии» не было комиссара, рассказала KP.RU директор музея «Молодая гвардия» в Краснодоне Наталья Николаенко. Часто это звание присваивают Олегу Кошевому или Виктору Третьякевичу.

В указе 13 сентября 1943 года формулировка такая: «Присвоить звание Героя Советского Союза организаторам и руководителям „Молодой гвардии“». Там они идут по алфавиту. Слова «комиссар» там нет вообще. Кошевого так назвали позже. А когда встал вопрос о присуждении звания Героя России Виктору Третьякевичу, которого после войны оболгали предатели, в указе тоже было: «Одному из организаторов и руководителей», — рассказала Николаенко.

Директор музея подчеркнула, что первое собрание объединения состоялось в 1942 году. По ее словам, участниками движения стали 71 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что бывший глава музея-заповедника «Ростовский кремль» в Ярославской области Никита Аникин назначен на пост директора Тульского государственного музея оружия. Новый руководитель является кандидатом исторических наук с 15-летним опытом работы в музейной сфере.

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