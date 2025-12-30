Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 00:36

Коллективу Музея оружия в Туле представили нового директора

Директор «Ростовского кремля» Аникин будет руководить Музеем оружия в Туле

г. Тула г. Тула Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший глава музея-заповедника «Ростовский кремль» в Ярославской области Никита Аникин назначен на пост директора Тульского государственного музея оружия. Решение о кадровом перемещении официально подтвердила пресс-служба тульского музея.

Новый руководитель является кандидатом исторических наук с 15-летним опытом работы в музейной сфере. Он также входил в межмузейную группу при Министерстве культуры РФ, занимающуюся комплектованием коллекций, связанных с событиями на Донбассе и специальной военной операцией.

До назначения директором музея оружия работал директором музея-заповедника «Ростовский кремль», — указано в сообщении.

Представила Аникина коллективу заместитель директора департамента музеев Минкультуры Наталия Чечель. В своей речи назначенный директор поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову за оказанное доверие.

Аникин сменил на этом посту Надежду Калугину. Она руководила учреждением с 2011 года и скончалась в конце декабря в возрасте 73 лет.

Ранее в Москве состоялась церемония вручения памятных знаков «За продолжение традиций камерного театра». Мероприятие прошло в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. В этом году памятные знаки получили Александра Филиппова, Филипп Трушин и Владимир Жуков.

