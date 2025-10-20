Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:48

Искусствовед объяснила, есть ли шансы вернуть украденные из Лувра экспонаты

Искусствовед Лихачева: экспонаты из Лувра могут бы утрачены навсегда

Фото: AP/ТАСС

Скорее всего, похищенные из Лувра экспонаты публика больше не увидит, заявила ТАСС искусствовед Екатерина Лихачева. По ее словам, ценные предметы не удастся продать, поэтому их передадут в частную коллекцию или же просто разберут на составные части. Также эксперт объяснила, по какой причине преступники не забрали с собой бриллиант «Регент».

Его не взяли, поскольку с этим камнем совершенно точно ничего не получится сделать. Это огромный алмаз, который можно распилить только с помощью профессионального оборудования. <…>. Все остальные камни можно легко перепродать практически в любой ювелирной мастерской. <…> К сожалению, я боюсь, что все украденные экспонаты публика уже не увидит, — предположила Лихачева.

Ранее искусствовед заявила, что ценные экспонаты в российских музеях охраняет Росгвардия, которая быстро среагирует на попытку ограбления. По этой причине ограбление, которое произошло в Лувре, исключено в России.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что кража в Лувре стала политической пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону. По словам парламентария, это преступление наглядно продемонстрировало слабость правительства страны. Он полагает, что воры были хорошо подготовлены.

Лувр
музей
экспонаты
похищения
ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.