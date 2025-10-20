Искусствовед объяснила, есть ли шансы вернуть украденные из Лувра экспонаты Искусствовед Лихачева: экспонаты из Лувра могут бы утрачены навсегда

Скорее всего, похищенные из Лувра экспонаты публика больше не увидит, заявила ТАСС искусствовед Екатерина Лихачева. По ее словам, ценные предметы не удастся продать, поэтому их передадут в частную коллекцию или же просто разберут на составные части. Также эксперт объяснила, по какой причине преступники не забрали с собой бриллиант «Регент».

Его не взяли, поскольку с этим камнем совершенно точно ничего не получится сделать. Это огромный алмаз, который можно распилить только с помощью профессионального оборудования. <…>. Все остальные камни можно легко перепродать практически в любой ювелирной мастерской. <…> К сожалению, я боюсь, что все украденные экспонаты публика уже не увидит, — предположила Лихачева.

Ранее искусствовед заявила, что ценные экспонаты в российских музеях охраняет Росгвардия, которая быстро среагирует на попытку ограбления. По этой причине ограбление, которое произошло в Лувре, исключено в России.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что кража в Лувре стала политической пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону. По словам парламентария, это преступление наглядно продемонстрировало слабость правительства страны. Он полагает, что воры были хорошо подготовлены.