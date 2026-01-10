В России хотят ввести генетическое тестирование будущих родителей

В российском правительстве хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий пункт из утвержденного властями плана. Мера позволит узнать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе его планирования.

В материале сказано, что за исполнение задачи будут отвечать в Минздраве. В связи с этим в течение текущего года ведомство подготовит предложения о постепенном расширении на это неонатального скрининга и представит доклад в правительстве.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко заявила, что старшего ребенка необходимо активно вовлекать в подготовку к рождению младшего брата или сестры. По ее словам, это поможет первенцу легче принять новый этап в жизни семьи и снизит возможные тревоги.

Также появилась информация, что Соцфонд России обновил пенсии для 400 тыс. россиянок, воспитавших пятерых и более детей. По данным ведомства, вопрос стоит в приоритете и ведется даже в праздничные дни. При этом большую часть пенсий пересчитали без подачи заявления.