«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве Галкин увез детей в Куршевель вопреки их урокам в дорогостоящей школе

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) увез детей — 12-летних Лизу и Гарри — на горнолыжный курорт прямо во время учебного года, несмотря на занятия в дорогостоящей частной школе на Кипре, передает KP.RU со ссылкой на источник. По его словам, шоумену важнее свой график.

Несмотря на то, что учеба в разгаре, супруг певицы выдернул 12-летних детей с занятий, чтобы отправиться на лыжи в Куршевель — видимо, его график важней детского, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 кв. м, это позволяет разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.

До этого Галкин опубликовал новое селфи и приятно удивил подписчиков сменой прически и образа. На фото артист предстал в облегающей водолазке, с отросшими волосами, плотно зачесанными назад, и заметно отросшей бородой. Фанаты стали писать ему восторженные комментарии.