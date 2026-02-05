Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:16

«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве

Галкин увез детей в Куршевель вопреки их урокам в дорогостоящей школе

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) увез детей — 12-летних Лизу и Гарри — на горнолыжный курорт прямо во время учебного года, несмотря на занятия в дорогостоящей частной школе на Кипре, передает KP.RU со ссылкой на источник. По его словам, шоумену важнее свой график.

Несмотря на то, что учеба в разгаре, супруг певицы выдернул 12-летних детей с занятий, чтобы отправиться на лыжи в Куршевель — видимо, его график важней детского, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 кв. м, это позволяет разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.

До этого Галкин опубликовал новое селфи и приятно удивил подписчиков сменой прически и образа. На фото артист предстал в облегающей водолазке, с отросшими волосами, плотно зачесанными назад, и заметно отросшей бородой. Фанаты стали писать ему восторженные комментарии.

Гарри Галкин
Максим Галкин
родительство
отдых
