Иран обвинил США и Израиль в атаке на нефтяные объекты на юге страны Tasnim сообщило об ударе по иранским месторождениям в районе Ассалуйе

Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры на юге Ирана, сообщило агентство Tasnim. По данным источника, атаке подверглась часть промышленных мощностей месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе.

Часть объектов нефтяной промышленности «Южного Парса» и района Ассалуйе были атакованы американо-сионистским врагом около часа назад, — сказано в сообщении.

Детали произошедшего, включая масштаб разрушений и возможные жертвы, пока не приводятся. Иранские официальные лица на данный момент не комментировали ситуацию.

Ранее Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в ходе ночного авиаудара по Тегерану 18 марта. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает недопустимым физическое устранение политических лидеров Ирана, а также других стран. Кремль выразил жесткую позицию России в связи с атаками на высокопоставленных лиц исламской республики.