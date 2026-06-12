Польские поисковики обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Гута Пеняцкая во Львовской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на польский Институт национальной памяти республики. Специалисты, работающие на месте, пока не определили границ могилы, но предполагают, что речь идет о массовом захоронении.

На четвертый день полевых работ в Гуте Пеняцкой, недалеко от обнаруженного вчера фундамента храма, мы обнаружили первые останки погибших людей, — говорится в сообщении.

Ранее бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в своих социальных сетях назвал присвоение элитному подразделению Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сознательным оскорблением Варшавы. Он осудил соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что Украина занимает первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. Сведения основаны на расследовании американской газеты The Forward. По состоянию на декабрь 2022 года только Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названо в его честь.