Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: чаще всего пропадают люди с расстройствами психики

Большая часть пропавших людей имеют проблемы со здоровьем и психические расстройства, сообщил в беседе с NEWS.ru председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, дети исчезают после ссор с родителями или сверстниками.

Как правило, люди пропадают из-за когнитивных нарушений и проблем со здоровьем. Дети сбегают из дома из-за недопониманий и конфликтов дома, кто-то теряется в лесу или городе, — сказал Сергеев.

Эксперт добавил, что количество обращений в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» растет. В прошлом году во всей стране зарегистрировали более 50 тысяч заявок. Ежегодно в разных регионах в поисках участвуют порядка 40 тысяч человек.

Мы берем в работу не все заявки. Некоторые отсеиваются на этапе сбора информации. В основном это происходит, когда родители делят ребенка и пытаются нанести ущерб другой стороне. Мы не ищем людей, если речь идет не о спасении жизни, а кто-то, например, хочет выбить долг, — подчеркнул он.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов призвал запретить эзотерикам комментировать исчезновения людей. Он отметил, что псевдоэксперты в погоне за популярностью переходят границы морали и мешают работе спасателей. Эксперт убежден, что эзотерики занимаются циничной эксплуатацией чужого горя в попытках набрать охваты и клиентов.