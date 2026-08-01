США польстились на принадлежащий Китаю участок земли в Великобритании i Paper: США нацелились на принадлежащий посольству Китая участок в Лондоне

Представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность приобретения земельного участка в Лондоне для нового американского посольства в случае отмены разрешения на строительство китайского дипломатического комплекса, сообщает газета i Paper. Участок расположен на территории комплекса Royal Mint Court, который ранее служил штаб-квартирой Королевского монетного двора Великобритании и находится неподалеку от Тауэрского моста и делового центра Сити.

Идея обсуждалась на высоком уровне в Госдепартаменте США и среди сотрудников американской дипломатической миссии в Лондоне на протяжении нескольких месяцев. Некоторые американские чиновники полагают, что участок возле Тауэра является более стратегически выгодным, чем текущее место дипмиссии в районе Найн-Элмс, а сторонники этого предложения видят в возможной покупке геополитическую победу США над Китаем. На данный момент формальные переговоры по этому вопросу не ведутся.

По сведениям, полученным от источников газеты, обсуждение включало шутливое предложение передать Китаю нынешнее помещение американского посольства в Найн-Элмс в обмен на согласие Пекина продать Вашингтону участок в Royal Mint Court, что потребует одобрения от нескольких правительств.

Тем временем, суд Лондона 31 июля постановил законным решение британских властей о разрешении строительства китайского посольства на территории Royal Mint Court и отклонил апелляцию ассоциации местных жителей, которые планируют оспорить это судебное решение.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что российская и американская стороны пока не достигли подвижек в диалоге по поводу возвращения дипсобственности и возобновления авиасообщения. По его словам, сегодня в диалоге Москвы и Вашингтона эти вопросы являются раздражителями.