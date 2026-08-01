Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 23:36

Мать убитой в Сербии россиянки раскрыла сумму сбора на кремацию

Мать убитой в Сербии россиянки собрала за сутки треть нужных на похороны денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать убитой в Сербии россиянки сообщила в Telegram-канале, что за сутки удалось собрать треть необходимой суммы для организации похорон. Тело молодой женщины было обнаружено расчлененным в столице Сербии. Ее мать прилетела в Белград 31 августа.

Сбор средств позволил собрать около €2,5 тыс. из требуемых €7,5–8 тыс. Мать жертвы поблагодарила людей за оказанную поддержку в этот тяжелый для семьи период.

Россиянка приехала в Белград 23 июля, а спустя два дня перестала выходить на связь. Незадолго до этого она поделилась с подругой намерением отправиться в ночное заведение. В столице Сербии начался ее розыск.

Спустя еще несколько дней, 30 июля, служебная собака Аки и кинолог Владан Ковачевич обнаружили тело россиянки в чемодане в канале Визель в районе Падинска-Скела. После этого задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции, которого задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. Также посольство России в Белграде запросило у компетентных ведомств Сербии информацию об убийстве женщины. Родственникам погибшей оказывается необходимая консульская помощь.

Европа
Сербия
Россия
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые атаки Ирана на американские авиабазы вызвали шок в США
Убивал «изящных кошечек»: как маньяк из Балашихи кошмарил Москву и Киев
Рак поджелудочной: как спастись, реально ли выжить, симптомы. Ликбез врача
Во Владикавказе поймали Робин Гуда с арбузами
В США зарегистрировали заражение редким вирусом, от которого нет вакцины
МИД РФ отреагировал на слухи о невозможности получить загранпаспорт в МФЦ
Трамп намекнул на третий президентский срок
Путин поздравил российских железнодорожников
Медики и сотрудники МЧС получили ранения при атаке ВСУ на ДНР
Звезда «Клана Сопрано» ушел из жизни на 81-м году жизни
16-летняя россиянка разгромила американку в полуфинале турнира WTA
Почти антидепрессант: как поддерживать уровень магния. Советы врача
Взрыв в кафе в центре Москвы: кто пронес СВУ, кем были жертвы, подробности
Определен победитель в матче РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Локомотивом»
Более 80 домов в Тюменской области затоплены паводковыми водами
Мать убитой в Сербии россиянки раскрыла сумму сбора на кремацию
Отряд элитного подразделения ВСУ «похоронен» на складах ССО после взрыва
Раскрыты личности трех погибших при взрыве у кафе в центре Москвы
Названа официальная причина взрыва около кафе в Москве
«Это вывод из краха Стармера»: премьера Британии уличили в неэффективности
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.