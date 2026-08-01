Мать убитой в Сербии россиянки раскрыла сумму сбора на кремацию Мать убитой в Сербии россиянки собрала за сутки треть нужных на похороны денег

Мать убитой в Сербии россиянки сообщила в Telegram-канале, что за сутки удалось собрать треть необходимой суммы для организации похорон. Тело молодой женщины было обнаружено расчлененным в столице Сербии. Ее мать прилетела в Белград 31 августа.

Сбор средств позволил собрать около €2,5 тыс. из требуемых €7,5–8 тыс. Мать жертвы поблагодарила людей за оказанную поддержку в этот тяжелый для семьи период.

Россиянка приехала в Белград 23 июля, а спустя два дня перестала выходить на связь. Незадолго до этого она поделилась с подругой намерением отправиться в ночное заведение. В столице Сербии начался ее розыск.

Спустя еще несколько дней, 30 июля, служебная собака Аки и кинолог Владан Ковачевич обнаружили тело россиянки в чемодане в канале Визель в районе Падинска-Скела. После этого задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции, которого задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. Также посольство России в Белграде запросило у компетентных ведомств Сербии информацию об убийстве женщины. Родственникам погибшей оказывается необходимая консульская помощь.