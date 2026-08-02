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02 августа 2026 в 00:30

Трамп намекнул на третий президентский срок

Трамп выложил пост с анонсом своего участия в выборах президента США в 2028 году

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Socia вновь намекнул на потенциальную возможность участия в предстоящих выборах главы государства. Он опубликовал изображение с надписью «Трамп 2028. Сделаем Америку великой снова».

На опубликованной фотографии американский лидер позирует на фоне своих сторонников. Неделю назад Трамп уже публиковал несколько своих изображений с надписью «2028».

Ранее сообщалось, что Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня. По словам источника, именно остановка военных действий явилась отправной точкой для любых обсуждений.

Также Трамп заявлял, что Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана всего, чего добиваются. Он подчеркнул, что это произойдет «совершенно точно».

До этого политолог-американист Павел Дубравский обратил внимание, что США всегда будут искать способы получения выгоды от сотрудничества с Украиной. Об этом как минимум сигнализирует соглашение о редкоземельных металлах, заключенное с Киевом.

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