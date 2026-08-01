«В долгах как в шелках»: Мирошник поставил Киев на место после слов Трампа Мирошник: Трамп напомнил Украине о долгах перед США

Президент США Дональд Трамп, говоря о редкоземельных металлах, которые Вашингтон может получить от Украины, напомнил Киеву о его зависимости от кредиторов, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, украинские власти находятся в положении должника и зависят от финансовой поддержки со стороны кредиторов.

Трамп напомнил Владимиру Зеленскому, что он в долгах как в шелках, и Америка в любой момент может истребовать свой долг назад. Тем самым он подчеркнул, что у Украины и Зеленского нет никаких оснований для ведения независимой от США политики. Они в любом случае должны, — отметил дипломат.

Мирошник также подчеркнул, что приложения к договору между США и Украиной о редкоземельных металлах, за которые, по его словам, Верховная рада проголосовала без ознакомления с содержанием, содержат кабальные условия. По его утверждению, соглашение предусматривает обязательства Киева перед США, включая необходимость начать возврат долга или передать Вашингтону в управление как минимум месторождение редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что США намерены отказаться от главенствующей роли в Группе содействия Украине в области безопасности. По данным источников, американское военное ведомство планирует сложить с себя функции лидера в командовании, расположенном в Германии и координирующем поставки вооружений Киеву.