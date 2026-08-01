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01 августа 2026 в 17:10

Двое детей пострадали в ДТП в Псковской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате автомобильной аварии на трассе Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском округе Псковской области, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Псковские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими. Сегодня около 11:30 на 194 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок Renault и Skoda. <…> В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из‑за того, что при выезде с прилегающей территории водитель Renault Sandero — женщина 1989 года рождения — не уступила дорогу автомобилю Skoda Rapid, которым управлял 53‑летний мужчина. В аварии пострадали четыре человека из Renault (водитель и пассажирка 1953 года рождения) и четверо из Skoda (водитель, 34‑летняя женщина и двое детей — трех и шести лет).

Ранее региональный центр по делам ГО, ПБ и ЧС в МАКСе сообщил, что в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Самарской области погибли два человека, в том числе ребенок, а пятеро пострадали. Авария произошла в 11:36 по московскому времени на 17-м километре трассы в обход Сызрани при выезде на автодорогу Москва — Самара.

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