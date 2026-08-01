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01 августа 2026 в 17:50

Гашек обвинил IIHF в трусости после продления отстранения России

Доминик Гашек Доминик Гашек Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в социальных сетях обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в трусости после продления отстранения сборной России от турниров под своей эгидой. По его словам, представители организации продолжают открыто лгать о причинах своих решений.

«Из соображений безопасности»! Это настолько отвратительная ложь от IIHF, что все это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл. Люди в организации, включая нашего представителя, — трусы, — написал Гашек.

В четверг, 30 июля, Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований. В IIHF подчеркнули, что приняли решение в связи с «сохраняющимися опасениями по поводу безопасности, защиты и спортивной честности».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что продление отстранения сборной России является настоящим заговором против страны. По его словам, в этих решениях виноваты представители организации из Чехии, Швеции и Финляндии, которые завидуют успехам российских игроков.

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