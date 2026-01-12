Атака США на Венесуэлу
США призвали лишить чемпионата мира по футболу за удары по Венесуэле

Гашек осудил США и призвал лишить страну ЧМ по футболу

Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press
США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу из-за ударов по Венесуэле, заявил в соцсети Х олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Доминик Гашек. По его словам, то, что сейчас происходит в Вашингтоне, имеет мало общего с демократией и правом. ЧМ 2026 года должен пройти в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия, — объяснил он.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что Соединенные Штаты сохранят за собой право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, несмотря на ситуацию с Венесуэлой. Парламентарий отметила, что на место организаторов ЧМ нет очереди.

Ранее китайские аналитики заявили, что удары США по Венесуэле показали необходимость реформирования ООН для восстановления репутации и доверия к ней, так как даже экстренное заседание ООН после всех событий не принесло результатов. По их словам, страны должны объединиться для обеспечения защиты международного права.

