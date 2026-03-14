Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 17:32

Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер

Детский тренер из Курска проиграл на ставках почти 1 млн рублей от воспитанников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Футбольный тренер из Курска Евгений Гавришев проиграл на ставках почти 1 млн рублей, которые собрал с родителей своих юных подопечных на выездные сборы, сообщили в пресс-службе судов Курской области. Специалист тренировал детскую команду «Факел».

Он предложил родителям организовать для ребят поездку в Кисловодск. 33 семьи собрали и передали ему более 843 тыс. рублей. Однако за несколько часов до отправления поезда наставник перенес тренировки на другие даты. Когда родители потребовали вернуть деньги, тренер отказался это сделать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате вверенного имущества.

Следователи выяснили, что большую часть полученной суммы Гавришев потратил на ставки в интернет-казино. После первого проигрыша он пытался отыграться и вносил новые средства, рассчитывая таким образом покрыть долг. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Единый регулятор азартных игр» сообщил, что с сентября 2026 года у граждан России появится возможность установить добровольный запрет на участие в азартных играх. Чтобы ограничить себя, желающим потребуется направить заявление в указанную организацию. Специально для этого будет сформирован реестр лиц, которые отказались от участия в подобных развлечениях.

тренер
футбол
Курск
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.