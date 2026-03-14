Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер Детский тренер из Курска проиграл на ставках почти 1 млн рублей от воспитанников

Футбольный тренер из Курска Евгений Гавришев проиграл на ставках почти 1 млн рублей, которые собрал с родителей своих юных подопечных на выездные сборы, сообщили в пресс-службе судов Курской области. Специалист тренировал детскую команду «Факел».

Он предложил родителям организовать для ребят поездку в Кисловодск. 33 семьи собрали и передали ему более 843 тыс. рублей. Однако за несколько часов до отправления поезда наставник перенес тренировки на другие даты. Когда родители потребовали вернуть деньги, тренер отказался это сделать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате вверенного имущества.

Следователи выяснили, что большую часть полученной суммы Гавришев потратил на ставки в интернет-казино. После первого проигрыша он пытался отыграться и вносил новые средства, рассчитывая таким образом покрыть долг. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Единый регулятор азартных игр» сообщил, что с сентября 2026 года у граждан России появится возможность установить добровольный запрет на участие в азартных играх. Чтобы ограничить себя, желающим потребуется направить заявление в указанную организацию. Специально для этого будет сформирован реестр лиц, которые отказались от участия в подобных развлечениях.