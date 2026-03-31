Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 16:27

Экс-тренер сборной России заявил об изменениях в «Спартаке» при Карседо

Ромащенко: с приходом Карседо игра «Спартака» в атаке сразу изменилась

Хуан Карлос Карседо Хуан Карлос Карседо Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

С приходом испанца Хуана Карлоса Карседо в московский «Спартак» игра столичной команды в атаке сразу же изменилась, заявил «Чемпионату» экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко. Он отметил, что это произошло благодаря новым тактическим требованиям.

Это было видно сразу, по первому матчу. Атака «Спартака» изменилась за счет новых тактических требований, которые внедрил Карседо. Это то, чего не было ранее, и в атаке команда очень сильно добавила. «Спартак» стал креативнее, те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее. Думаю, что сейчас для красно-белых все выглядит достаточно ожидаемо: постепенно команда будет улучшаться во всех аспектах. Основная задача Карседо — внедрить свои тактические мысли, глубже познакомиться с возможностями игроков и постараться занять как можно более высокое место в таблице, — сказал Ромащенко.

Ранее стало известно, что Карседо назначен на пост главного тренера «Спартака». Контракт с 52-летним испанским тренером, который уже работал в клубе ассистентом в 2012 году, рассчитан до лета 2028-го.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.