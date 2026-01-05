Назначен новый главный тренер «Спартака»

Испанский специалист Хуан Карлос Карседо назначен на пост главного тренера московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба. Контракт с 52-летним тренером, который уже работал в клубе ассистентом в 2012 году, рассчитан до лета 2028 года.

Карседо сменил серба Деяна Станковича, отправленного в отставку в ноябре. С 2023 года испанец возглавлял кипрский «Пафос», с которым впервые в истории выиграл чемпионат и Кубок страны. Он также входил в тренерские штабы «Альмерии», «Валенсии», «Севильи», ПСЖ и «Арсенала», а также возглавлял «Ибицу» и «Сарагосу».

