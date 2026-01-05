Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 17:09

Назначен новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» назначил испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером

Хуан Карлос Карседо Хуан Карлос Карседо Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
Испанский специалист Хуан Карлос Карседо назначен на пост главного тренера московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба. Контракт с 52-летним тренером, который уже работал в клубе ассистентом в 2012 году, рассчитан до лета 2028 года.

Хуан Карлос Карседо — новый главный тренер «Спартака». Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января, — говорится в сообщении.

Карседо сменил серба Деяна Станковича, отправленного в отставку в ноябре. С 2023 года испанец возглавлял кипрский «Пафос», с которым впервые в истории выиграл чемпионат и Кубок страны. Он также входил в тренерские штабы «Альмерии», «Валенсии», «Севильи», ПСЖ и «Арсенала», а также возглавлял «Ибицу» и «Сарагосу».

Ранее «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 7:6. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, дубль в составе победителей оформил Даниил Орлов.

Назначен новый главный тренер «Спартака»
