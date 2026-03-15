15 марта 2026 в 15:05

Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива

Bloomberg: корейский миллиардер обогатился на закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Выгодоприобретателем от закрытия Ормузского пролива оказался корейский магнат, глава компании Sinokor Га-Хен Чонг, пишет Bloomberg. Ранее он приобрел и перенаправил шесть нефтяных супертанкеров в Персидский залив и теперь сдает их в аренду.

Теперь он пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот, — говорится в публикации.

После того как региональные хранилища резко заполнились на фоне блокировки экспорта, предприятие Чонга начало сдавать свои суда в аренду для хранения сырья. Такая услуга стоит по $500 тыс. (40 млн рублей) в день, что в десять раз дороже, чем было в прошлом году.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США якобы являются крупнейшим производителем нефти в мире, поэтому Вашингтон лишь зарабатывает на ее высокой стоимости. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент вопрос Ирана является для него более важным, чем цены на энергоресурсы.

Однако заявления Трампа контрастируют с сообщениями Министерства энергетики США. Ранее в ведомстве заявили, что правительство высвобождает 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса на фоне роста цен на топливо в стране. Сейчас в стратегическом резерве США находится около 415 млн баррелей нефти.

