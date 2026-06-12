«Ядерное» пророчество Жириновского, огненный привет Рютте: что дальше

Жириновский предупреждал о возможной гибели Израиля в ходе потенциальной ядерной войны на Ближнем Востоке, Россия передала «огненный» привет генсеку НАТО Марку Рютте, «Искандеры» преподали Киеву жесткий урок — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Израиль ожидает полное поражение и гибель?

В ночь на 9 июня 2026 года американские военные нанесли удары по территории Ирана. Именно об этом сценарии предупреждал в своих прогнозах экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик неоднократно детально описывал пошаговую цепочку ближневосточной эскалации. Согласно его версии, все запустит Израиль: он первым нанесет удар по иранским объектам, где, «ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов». За этим неминуемо последует ответ Тегерана и «какие-то небольшие разрушения в Израиле», а кульминацией станет вмешательство Запада, отмечал Жириновский.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку в ночь на 9 июня «соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию». В ответ Корпус стражей Исламской революции заявил об ударах по 21 цели на американских базах в регионе, включая Бахрейн и Иорданию.

В то же время самым мрачным в прогнозах Владимира Жириновского был даже не сам конфликт, а его катастрофический масштаб. Политик предупреждал: после обычных бомбардировок в дело вступает тяжелое оружие Запада.

«США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия, но зачищая территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара», — предостерег депутат во время выступления в Госдуме.

Войска НАТО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эти слова были произнесены им в эфире еще в 2019 году. Политик назвал грядущие события «самыми страшными» и сделал свой мрачный вывод: «Израиль погибает». По мнению Жириновского, не менее разрушительными станут и экономические последствия войны. Депутат предрекал, что удар по Тегерану обрушит глобальные рынки.

Самая шокирующая часть пророчества Жириновского касалась судьбы еврейского населения. В 2004 году в петербургской телепрограмме «Два против одного» он заявил, что после ядерного конфликта на Ближнем Востоке неизбежно «лопнет Евросоюз» и наступит «крах США», что спровоцирует очередной «исход евреев» из Израиля.

«Все они хлынут в Россию. Здесь будет их „база спасения“», — не сомневался политик еще четверть века назад.

По замыслу парламентария, для переселенцев в России создадут особую территорию — «московскую еврейскую республику: от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга». Москве же в этой схеме отводилась роль новой «столицы евреев».

Россия направила Рютте «огненный» привет

Новая серия прилетов пришлась по военным целям на Украине 9–10 июня, пишут инсайдеры. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что минувшая кампания на первый взгляд выглядела спокойно, масштабной комбинированной атаки по всей территории Украины пока не произошло.

Семь прилетов в Харьковской области, вероятно, свидетельствуют о нескольких связанных целях — город остается одним из крупнейших военно-промышленных центров Украины, отметил Лебедев.

Восемь ударов пришлись по военным целям в Запорожской области — ключевому тыловому району украинской группировки на южном направлении.

«Через область проходят важнейшие маршруты снабжения, работают ремонтные мощности, расположены склады боеприпасов и техники», — заявил координатор.

Три удара зафиксированы в Сумах — направление все больше связано не только с приграничными боевыми действиями, но и с формированием будущей буферной зоны, предположил подпольщик. На Днепропетровщине — также три удара, вероятно, по объектам энергетики, складам, ремонтным предприятиям и транспортной инфраструктуре, считает Лебедев.

При этом Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Инсайдеры считают, что Россия таким образом передала генсеку НАТО Марку Рютте «огненный» привет. По мнению аналитиков, одной из целей ударов было уничтожение иностранных инструкторов.

Так, пять прилетов за сутки пришлись по областному центру и Затоке, следует из сводки подполья. В самой Одессе, как утверждает координатор, удары были направлены по складам, объектам портового комплекса, местам размещения иностранных специалистов и структурам, обеспечивающим морскую логистику.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Киеву преподали жесткий урок с помощью «Искандеров»

ВС РФ в ночь на 11 июня нанесли удары ракетами «Искандер» по газокомпрессорной станции «Диканька» в Полтаве, сообщил военный блогер Олег Царев. В Сумах, по его версии, РСЗО «Торнадо-С» поразили цели на северной окраине города и в районе Великой Чернетчины, кроме того, в регионе в небо поднялись клубы дыма после ударов БПЛА «Молния» по военным объектам.

«В Харьковской области <…> зафиксирован пожар на нефтебазе в Шевченково. В Одесской области были прилеты по Затоке и в районе Ильичевска. Кроме этого, в Каролино-Бугаз началась вторичная детонация. В Санжейке поражен ПВД, поступают данные о погибших военнослужащих, в том числе иностранных наемниках», — отметил Царев.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под массированный удар РСЗО «Торнадо-С» в Сумской области попали законные цели в районе населенного пункта Великая Чернетчина. По его версии, взрывы были зафиксированы в направлении баз отдыха «Солнечная поляна» и «Росинка», которые использовались для размещения личного состава ВСУ и различных вспомогательных служб. Кроме того, есть версия об уничтожении в регионе узла связи с крупными радиолокационными системами, добавил подпольщик.

Автор Telegram-канала «Шпион» считает, что Россия накапливает ракеты для рекордных с начала СВО ударов по законным целям в Киеве. По его мнению, рассматривается комбинированный сценарий: ракеты, дроны, перегрузка ПВО, удары по логистике, военным производствам, узлам управления и объектам, обслуживающим армию.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

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