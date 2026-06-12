Снег, ледяные дожди и заморозки до -8 градусов: погода в Москве осенью

По предварительным прогнозам метеорологических служб, в Москве осень 2026 года будет на несколько градусов теплее многолетней климатической нормы. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с сентября по ноябрь?

Какая погода будет в Москве в сентябре

Среднемесячная температура в сентябре в Москве прогнозируется на уровне от +13 до +14 градусов, что на 2–3 градуса выше многолетней нормы. Первая половина месяца пройдет под знаком бабьего лета. Дневные температуры составят от +18 до +23 градусов, в отдельные солнечные дни, особенно с 5 по 12 сентября, воздух может прогреваться до +25 градусов. Ночи будут ясными и прохладными — от +7 до +12 градусов, местами в низинах возможны слабые туманы.

Атмосферное давление ожидается стабильно высоким, 755–760 миллиметров ртутного столба, осадков мало. Во второй половине сентября активизируются атлантические циклоны. Небо затянут облака, участятся обложные дожди, температура понизится до дневных +12–17 градусов и ночных +4–9 градусов. К концу месяца вероятны первые слабые заморозки на почве, однако снегопадов не ожидается. В целом сентябрь подарит москвичам много солнца и комфортного осеннего тепла.

Какая погода будет в Москве в октябре

Октябрь 2026 года в Москве окажется типично осенним, с частой сменой воздушных масс. Средняя температура месяца ожидается около +6–7 градусов, что чуть выше нормы. Первая декада может порадовать возвратом тепла. Днем ожидается до +10–15 градусов, ночью — от +3 до +8 градусов.

Однако вторая и третья декады будут находиться под влиянием серии североатлантических циклонов, которые принесут затяжные моросящие дожди, порывистый ветер до 12–15 м/с и похолодание. Дневные температуры понизятся до +4–9 градусов, ночные — до +2 градусов. Начнутся ночные заморозки. К 20–25 октября синоптики прогнозируют первый мокрый снег, который быстро растает. Атмосферное давление будет нестабильным, с резкими перепадами. Количество осадков ожидается близким к норме — 60–70 миллиметров.

Какая погода будет в Москве в ноябре

Ноябрь 2026 года совершит переход к предзимнему режиму. Среднемесячная температура прогнозируется около -2 градусов. Первая половина ноября сохранит неустойчивость. Днем столбики термометров будут колебаться — от -2 до +3 градусов, ночью опускаться до -5 градусов. Осадки ожидаются в смешанной фазе — дождь, мокрый снег, ледяной дождь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во второй половине месяца усилится влияние сибирского антициклона, который принесет более сухую и морозную погоду. Дневные температуры понизятся до -7 градусов, ночные — до -8 градусов. К 20 ноября вероятно образование неустойчивого снежного покрова. Ноябрь окажется самым ветреным месяцем осени с преобладанием юго-западных и западных ветров.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 12 июня: что завтра, сонливость, проблемы с ЖКТ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июня: где сбои в России

Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи