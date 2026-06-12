Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи

Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи

В Крыму действует новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие известны последние новости об этом 12 июня, что с поездами, как доехать?

Что с поездами в Крыму 12 июня, какие идут только до Керчи

В Крыму до конца сентября будет действовать новая схема движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Теперь часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи, далее пассажиры смогут пересесть в автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города: Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие.

Для пассажиров, у которых билет оформлен из Джанкоя, предусмотрена возможность посадки в автобус во Владиславовке или Симферополе, уточнил перевозчик.

В числе поездов «Таврия», следующих укороченным маршрутом до Керчи с 10 июня до конца сентября 2026 года: поезд № 68/67 Москва — Симферополь, поезд № 97/98 Москва — Симферополь, поезд № 173/174 Москва — Евпатория, поезд № 77/78 Санкт — Петербург — Симферополь, поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, поезд № 483/484 Таганрог — Симферополь, поезд № 142/141 Пермь — Симферополь, поезд № 75/76 Омск — Симферополь, поезд № 183/184 Мурманск — Севастополь, поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

Как пересесть в автобус от Керчи до пункта назначения

На станции Керчь Южная на постоянной основе дежурят сотрудники перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», которых можно узнать по оранжевым жилетам. Они помогают пассажирам, координируют посадку в автобусы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Посадка в автобусы организуется на привокзальной площади либо непосредственно возле железнодорожной станции», — сообщил перевозчик.

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Ограничения по размерам и весу аналогичны правилами перевозки багажа в поездах «Таврия»: плацкарт и купе — до 36 кг, СВ, люкс — до 50 кг. Перевозить мелких животных можно в переноске, крупных — на задних площадках автобуса на поводке и в наморднике.

Какие поезда ходят до Симферополя, Севастополя и Феодосии

Часть поездов «Таврия» продолжает следовать в Крым и из Крыма по полному маршруту до конечных станций, но в их расписание были внесены изменения, в связи с чем пассажирам нужно перепроверить время отправления.

До Симферополя продолжают ходить: поезд № 18/17 Москва — Симферополь, поезд № 28/27 Москва — Симферополь, поезд № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь, поезд № 316/315 Адлер — Симферополь, поезд № 474/473 Смоленск— Симферополь, Поезд № 179/180 Санкт-Петербург— Симферополь (вместо Санкт-Петербург — Евпатория), Поезд № 453/454 Москва — Симферополь, поезд №168/167 Москва — Симферополь.

До Севастополя: поезд № 92/91 Москва — Севастополь.

До Феодосии: поезд № 463/464 Москва — Феодосия.

Схема и время движения поездов были изменены, чтобы въезд в Крым осуществлялся только в светлое время суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. При его пересечении обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В Минтрансе РФ рекомендовали гражданам упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты, где досматривают автомобили.

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