Обстановка в Крыму 11 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 11 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму действует новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие известны последние новости об этом 11 июня, что с поездами, как доехать?

Что с поездами в Крыму 11 июня, какие идут только до Керчи

В Крыму до конца сентября будет действовать новая схема движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Теперь часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи, далее пассажиры смогут пересесть в автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города: Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие.

«Пассажиры, купившие билет до Джанкоя, могут сесть в автобус во Владиславовке или в Симферополе», — уточнил перевозчик.

В числе поездов «Таврия», следующих укороченным маршрутом до Керчи с 10 июня до конца сентября 2026 года: поезд № 68/67 Москва — Симферополь, поезд № 97/98 Москва — Симферополь, поезд № 173/174 Москва — Евпатория, поезд № 77/78 Санкт — Петербург — Симферополь, поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, поезд № 483/484 Таганрог — Симферополь, поезд № 142/141 Пермь — Симферополь, поезд № 75/76 Омск — Симферополь, поезд № 183/184 Мурманск — Севастополь, поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

По прибытии на станцию Керчь-Южная пассажиры будут пересаживаться на автобусы, предоставленные перевозчиком. На каждом автобусе будет установлен указатель, в какой город он направляется. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте Минтранса Крыма.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Ограничения по размерам и весу аналогичны правилами перевозки багажа в поездах «Таврия»: плацкарт и купе — до 36 кг; СВ, люкс — до 50 кг.

Посадка и высадка пассажиров будет происходить на железнодорожных станциях.

Какие поезда в Крым отменены 11 июня

11 июня отменен поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория. Он должен был отправиться из Петербурга в 19:26, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Соответствующее решение было принято в связи с изменениями в расписании движения поездов по решению оперштаба Республики Крым. Пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов.

Какой поезд ходит без изменений до Севастополя

Поезд № 92/91 Москва — Севастополь продолжит ходить без изменений, с прибытием и отправлением в городе Севастополе, уточнили в региональном правительстве.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. При его пересечении обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В Минтрансе РФ рекомендовали гражданам упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты, где досматривают автомобили.

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