В Крыму изменили движение поездов В Крыму с 10 июня ввели новую схему движения пассажирских поездов

В Крыму с 10 июня начала действовать новая схема движения пассажирских поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС. По его словам, часть составов теперь будет курсировать только в светлое время суток.

Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму, — написал Аксенов.

Некоторые из поездов будут прибывать на станцию Керчь-Южная с последующей пересадкой пассажиров на автобусы. В компании «Гранд сервис экспресс» уже скорректировали расписание, при этом пригородное сообщение изменения не затронули.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил: железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь приостановлено. Он пояснил, что решение принято из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поезд № 97/98 Москва — Симферополь отправлением 11 июня отменили, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Состав должен был отправиться в 00:55.