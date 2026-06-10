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10 июня 2026 в 00:30

В Крыму изменили движение поездов

В Крыму с 10 июня ввели новую схему движения пассажирских поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Крыму с 10 июня начала действовать новая схема движения пассажирских поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС. По его словам, часть составов теперь будет курсировать только в светлое время суток.

Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму, — написал Аксенов.

Некоторые из поездов будут прибывать на станцию Керчь-Южная с последующей пересадкой пассажиров на автобусы. В компании «Гранд сервис экспресс» уже скорректировали расписание, при этом пригородное сообщение изменения не затронули.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил: железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь приостановлено. Он пояснил, что решение принято из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поезд № 97/98 Москва — Симферополь отправлением 11 июня отменили, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Состав должен был отправиться в 00:55.

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