«Гранд Сервис Экспресс» отменил поезд в Симферополь на 11 июня

Поезд № 97/98 Москва — Симферополь отправлением 11 июня отменили, сообщается в канале пресс-службы компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в мессенджере МАКС. Состав должен был отправиться в 00:55.

Важная информация для пассажиров поезда № 97/98 Москва — Симферополь отправлением 11 июня в 00:55! — говорится в сообщении.

Ранее компания-перевозчик сообщала, что пассажирские поезда крымского направления продолжают курсировать в штатном режиме, доставляя путешественников до запланированных пунктов назначения без задержек. Все составы, направляющиеся на полуостров, гарантированно доедут до своих привычных вокзалов, а выезды в обратном направлении состоятся без изменений в графике.

После атаки на поезд Москва — Симферополь депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Киев стремится усложнить транспортное сообщение с Крымом и создать медийный эффект. Парламентарий подчеркнул, что летом движение на южном направлении очень плотное, поэтому предотвратить подобные удары по гражданским составам можно только путем усиления военного давления на противника.