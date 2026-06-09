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09 июня 2026 в 11:38

Перевозчик раскрыл, едут ли поезда до Крыма после атаки ВСУ на состав

Железнодорожное сообщение с Крымом вернули к штатному расписанию

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
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Пассажирские поезда крымского направления продолжают курсировать в штатном режиме, доставляя путешественников до запланированных пунктов назначения без задержек, сообщила в своем Telegram-канале компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс». Все составы, направляющиеся на полуостров, гарантированно доедут до своих привычных вокзалов, а выезды в обратном направлении состоятся без изменений в графике.

Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций, — подтвердил перевозчик.

Ранее главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, был ранен машинист, а помощник специалиста погиб. По словам политика, пассажиры не пострадали.

После атаки на поезд Москва — Симферополь депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Киев стремится усложнить транспортное сообщение с Крымом и создать медийный эффект. Парламентарий подчеркнул, что летом движение на южном направлении очень плотное, поэтому предотвратить подобные удары по гражданским составам можно только путем усиления военного давления на противника.

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