Перевозчик раскрыл, едут ли поезда до Крыма после атаки ВСУ на состав

Перевозчик раскрыл, едут ли поезда до Крыма после атаки ВСУ на состав Железнодорожное сообщение с Крымом вернули к штатному расписанию

Пассажирские поезда крымского направления продолжают курсировать в штатном режиме, доставляя путешественников до запланированных пунктов назначения без задержек, сообщила в своем Telegram-канале компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс». Все составы, направляющиеся на полуостров, гарантированно доедут до своих привычных вокзалов, а выезды в обратном направлении состоятся без изменений в графике.

Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций, — подтвердил перевозчик.

Ранее главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, был ранен машинист, а помощник специалиста погиб. По словам политика, пассажиры не пострадали.

После атаки на поезд Москва — Симферополь депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Киев стремится усложнить транспортное сообщение с Крымом и создать медийный эффект. Парламентарий подчеркнул, что летом движение на южном направлении очень плотное, поэтому предотвратить подобные удары по гражданским составам можно только путем усиления военного давления на противника.