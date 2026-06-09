В Госдуме назвали истинную цель ударов ВСУ по российским поездам Депутат Толмачев: ВСУ хотят достичь медийного эффекта ударами по поездам в РФ

Вооруженные силы Украины стремятся создать медийный эффект, атакуя российские поезда, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. В то же время, по его словам, таким образом Киев хочет осложнить транспортное сообщение с Крымом.

Прежде всего выражаю соболезнования семье погибшего [помощника машиниста поезда Москва — Симферополь]. Удары по пассажирским поездам и электричкам участились. Киев пытается не только затруднить транспортное сообщение с Крымом, но и достичь медийного эффекта. Особенно сейчас, летом, когда на южном направлении движение по железным дорогам очень плотное. Предотвратить удары по поездам можно, усиливая военное давление на террористический режим, что Вооруженные силы РФ и делают. Армия России продвигается к своим целям, — прокомментировал Толмачев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, был ранен машинист, а помощник специалиста погиб. По его словам, пассажиры не пострадали.