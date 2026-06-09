Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 11:33

В Госдуме назвали истинную цель ударов ВСУ по российским поездам

Депутат Толмачев: ВСУ хотят достичь медийного эффекта ударами по поездам в РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины стремятся создать медийный эффект, атакуя российские поезда, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. В то же время, по его словам, таким образом Киев хочет осложнить транспортное сообщение с Крымом.

Прежде всего выражаю соболезнования семье погибшего [помощника машиниста поезда Москва — Симферополь]. Удары по пассажирским поездам и электричкам участились. Киев пытается не только затруднить транспортное сообщение с Крымом, но и достичь медийного эффекта. Особенно сейчас, летом, когда на южном направлении движение по железным дорогам очень плотное. Предотвратить удары по поездам можно, усиливая военное давление на террористический режим, что Вооруженные силы РФ и делают. Армия России продвигается к своим целям, — прокомментировал Толмачев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, был ранен машинист, а помощник специалиста погиб. По его словам, пассажиры не пострадали.

Власть
ВСУ
Украина
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Петербурга начали получать штрафы на мосту Невского
Лукашенко попросил Россию взять Белоруссию в цифровой «прицеп»
В Подмосковье ответили, зачем нужны детские медосмотры
Скандал с норовирусом в детском лагере обернулся уголовным делом
Диетолог предупредила об опасности чипсов из сухой лапши
Два ветерана ВОВ умерли в Приднестровье
Украинец погиб при попытке сбежать в Румынию через горы
«Страха не было»: появились новые детали подрыва BMW в Балашихе
В Госдуме поставили точку в обсуждении роста налогов
ВОЗ раскрыла новые детали эпидемии Эболы в Конго
Пекин осудил планы Евросоюза задерживать танкеры с российской нефтью
Глава ФСБ рассказал об интересах украинских спецслужб в СЗФО
«Роснано» направило в суд новый иск к Чубайсу
Брошенный ребенок в одном подгузнике бегал по дороге российского города
Тело тезки Иисуса Христоса нашли в казанской квартире
Школа в Калининградской области стала «пристанищем» для 12 мигрантов
«Сам решит, сколько играть»: Булыкин о перспективах Роналду на ЧМ-2026
В России предложили отменить штраф за отсутствие прав и страховки
Россиянам рассказали, какая опасность поджидает их на вокзалах
Стало известно, зачем перекрыли доступ к месту исчезновения Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.