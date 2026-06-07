Уход из «Суперстар», панические атаки, признание в измене: как живет Лолита

Певица Лолита в 62 года продолжает творческую деятельность, несмотря на отмену концертов после участия в «голой» вечеринке. Что известно о ее карьере, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известна Лолита

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР, окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры.

Творческую карьеру Лолита начала в качестве бэк-вокалистки у заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской. В середине 80-х переехала в Одессу и начала работать в местной филармонии, где вместе с шоуменом и певцом Александром Цекало создала дуэт «Академия», в 1987 году они вместе переехали в Москву.

В начале нулевых Лолита начала сольную карьеру, записала десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Пошлю его на …», «Грустная танцую», «Шпилька-каблучок», «Ориентация Север», «На Титанике», «Раневская» и другие.

Что известно о личной жизни Лолиты

Лолита пять раз была замужем. В 1984 году она вышла замуж за однокурсника Александра Беляева. В 1987 году они развелись, и в это же время певица обручилась с Виталием Милявским. По словам исполнительницы, этот брак был фиктивным.

С 1988 года артистка состояла в отношениях с Александром Цекало. Официально они оформили союз в 1998 году, а спустя два года развелись. Певица признавалась, что изменила в браке, у нее были отношения с бандитом, которого позднее убили.

Кабаре-дуэт «Академия» — Лолита Милявская и Александр Цекало выступают на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой в спорткомплексе «Олимпийский» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«Я призналась своему бывшему мужу, что я ему изменила. Пришла домой и сказала. Я это сделала не сразу, только когда его убили. Я исчезала из дома, потому что я утром приезжала на кладбище. Бывший муж сказал: „О, сейчас расплачусь“. И все. Тогда мы еще не расстались», — рассказала она в YouTube-шоу «Макарена».

В браке с Цекало певица родила дочь Еву. У девушки синдром Аспергера. Наследница жила с бабушкой в Киеве, после начала спецоперации она перевезла их в Москву. По словам исполнительницы, сейчас ее дочь живет самостоятельно и успешно справляется с бытом.

В 2004 году Лолита вышла замуж за предпринимателя Александра Зарубина, с которым развелась спустя пять лет. В 2010 году певица расписалась с теннисистом Дмитрием Ивановым, они прожили вместе 10 лет.

По словам Лолиты, в ближайшее время она не планирует вступать в брак, потому что «среди ровесников нет достойного партнера, а молодые люди ей не интересны».

Что Лолита говорила об СВО

Лолита отказалась публично комментировать проведение спецоперации. Она объяснила, что опасается, что любые слова могут сказаться на ее семье.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — заявила она.

Артистка также отметила, что ей не нравится, когда украинцы упрекают ее в том, что она не поддерживает их.

«Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на свою родину, а мне вот в интернете пишут: ''Вы предали свою родину''. А для начала родина предала меня, если говорить серьезно», — отметила она в 2022 году.

Лолита Милявская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Лолита отзывается о Пугачевой

Лолита считает народную артистку СССР Аллу Пугачеву своим учителем. Певица рассказала, что в 40 лет ей пришлось практически заново начинать карьеру. Тогда Примадонна посоветовала ей не опускать руки, искать новый образ.

«Сколько лет мне понадобилось, чтобы внять вашему совету, просто встать и петь, не прикрываясь трюками и клоунадой, как вы сказали. Спасибо вам! Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания!» — обратилась она к Примадонне в день ее 77-летия.

Чем сейчас занимается Лолита

Лолита продолжает творческую деятельность, несмотря на отмену концертов, с которой она столкнулась после участия в «голой» вечеринке. Артистка гастролирует, принимает участие в светских мероприятиях и снимается в ТВ-шоу.

Длительное время Лолита была ведущей шоу «Суперстар», однако в новом сезоне ее заменила заслуженная артистка РФ Наташа Королева.

«Я не буду и в жюри. Я вообще ушла от этого. Это разовый проект в моей жизни, он был раз в сезон. Поэтому я чем занималась, тем и занимаюсь — песни пою», — объяснила она.

В феврале Лолита рассказала, что ей потребовалась помощь врачей: она пережила сильнейший приступ панической атаки, которую вызвал спазм сосудов из-за курения.

«Мне давно говорили: бросай-ка курить. Но я, конечно, употребляла. По две пачки электронок в день, не меньше. Врачи сказали: „С вами ничего страшного, только курить надо бросать, потому что спазмы сосудов будут и дальше вызывать панические атаки“. В один момент все может нехорошо закончиться. Вот и испортила себе отпуск из-за курения: приезд скорой, капельницы», — поделилась она.

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