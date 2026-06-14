Лолита раскрыла необычный пункт своего райдера Лолита в своем райдере прописывает для организаторов шуточную фразу про ПФР

Певица Лолита Милявская включает в свой райдер шуточную надпись «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают требования артиста, рассказала сама исполнительница в беседе с РИА Новости. По ее словам, это своеобразный тест.

Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет, — сказала артистка.

Она пояснила, что многие коллеги используют нестандартные формулировки в райдерах, чтобы проверить, изучил ли организатор список. Внимательный продюсер обязательно переспросит.

Когда вы увидите у моих коллег надпись «20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа» — это означает, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное, — отметила Лолита.

По ее замечанию, экстравагантные пункты в райдерах артистов часто служат не прихотью, а инструментом проверки профессионализма организаторов. Внимание к деталям помогает избежать ошибок при подготовке концертов.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, что в ее райдере предусмотрены только вода и кофе. Требования остаются максимально простыми и без лишних позиций.