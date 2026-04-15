"Проще не бывает": Долина рассказала о своем райдере Долина рассказала, что в ее райдере всегда есть питьевая вода и кофе

Певица Лариса Долина рассказала, что в ее райдере предусмотрены только вода и кофе. Требования остаются максимально простыми и без лишних позиций, подчеркнула артистка.

В беседе с корреспондентом она пояснила, что в гримерке ей ставят кофемашину и капсулы для приготовления кофе. Также отмечается, что Долина не употребляет фрукты и предпочитает исключительно эспрессо без сахара и молока.

Она добавила, что ее предпочтения в напитках давно сформированы и не меняются. По словам певицы, в райдере нет ничего сложного, а все условия связаны с привычным образом жизни.

Ранее Лариса Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

До этого стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.