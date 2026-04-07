«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками Долина заявила о новом этапе жизни после скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

Я человек очень сильный, страницу эту перевернула и живу дальше, иду дальше. Вот буквально в конце месяца выходит клип на новую песню, мы сняли. Много нового репертуара, выпустила виниловый альбом, — сказала Долина.

Артистка отметила, что активно гастролирует и участвует в театральных постановках. Она охарактеризовала текущее состояние как стабильное и подчеркнула, что воспринимает произошедшее как жизненное испытание, позволившее переосмыслить ряд аспектов.

Я эту страницу перевернула, я все поняла. Я перевернула эту страницу, живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чем меня обвиняют, это... Я всех простила, — заключила Долина.

Ранее стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.