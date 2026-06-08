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08 июня 2026 в 02:06

Короткая рабочая неделя стартовала в России

Короткая рабочая неделя в честь Дня России стартовала в стране с 8 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, напомнил в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Она продлится с 8 по 11 июня в честь празднования Дня России.

Такой график, по словам эксперта, установлен для тех, кто трудится по пятидневке. Этот порядок законодательно оформлен в Трудовом кодексе.

У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня (с 8 по 11 июня), — сказал Балынин.

Предыдущие короткие недели этой весной были дважды. Первая прошла в конце апреля перед Днем Весны и Труда, вторая была в середине мая после празднования Дня Победы.

Ранее профессор РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Наталья Проданова проинформировала, что в июне некоторые граждане РФ получат пенсии досрочно из-за длинных выходных по случаю Дня России. По ее словам, зачисление выплат на карту происходит с 3-го по 25-е число. День России празднуют 12 июня.

До этого экономист Евгений Змиев заявил, что сейчас россиянам выгоднее всего держать деньги в рублях. По его словам, на валютные вклады в стране могут наложить дополнительные ограничения, и это грозит финансовыми убытками.

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